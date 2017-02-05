«نائبة التيشيرت» عن ارتدائها قميص المنتخب بالبرلمان: إحنا في حرب

علقت النائبة سيلفيا نبيل، عضو مجلس النواب الملقبة بـ«نائبة التيشيرت»، على ارتدائها قميص المنتخب تحت قبة البرلمان عقب وصول مصر للمباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون، قائلة: |احنا في حرب ولازم كنت أعمل كده

. واللاعبين رجالة في أرض المعركة».وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |ست الحسن|، المذاع على قناة |On EnT|، تقديم شريهان أبو الحسن: أن ما قدمه لاعبو المنتخب من تضحيات وقتال على أرض الملعب خلال مباريات بطولة الأمم الأفريقية يستحق الإشادة والتشجيع من جميع نواب الشعب والمواطنين.