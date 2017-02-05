عرضت فضائية «RT»، مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، حيث يظهر في الفيديو الأسطول البحري الروسي أثناء إجراء مناورات واسعة النطاق تشمل بحار بارينتس والبلطيق والأسود

ونقلت وكالة |نوفوستي| عن الدائرة الصحفية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن البحارة الروس سيتدربون في المياه الشمالية على كافة أساليب القتال البحري.