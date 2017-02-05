قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة، إن الهدف من اجتماع المحافظة مع عدد من المواطنين، للتواصل معهم وتلقي الشكاوى والمقترحات فيما يخص تطوير القاهرة الخديوية

وأضاف «عبد التواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن هدف المحافظة جعل القاهرة العاصمة مقصد سياحي عالمي وملتقى للفكر والثقافة.وأكد أن هناك اجتماعا دوريا إسبوعيًا يعقد مع التخطيط الحضاري لمتابعة عمليات التطوير في جميع أنحاء القاهرة، مضيفًا أنه من المنتظر الانتهاء من التطوير في أقرب وقت ممكن.