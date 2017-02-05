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بالفيديو.. محافظة القاهرة: هدفنا نجعل العاصمة مقصدا سياحيا عالميا
05
فبراير
2017
15:47 PM
قال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة، إن الهدف من اجتماع المحافظة مع عدد من المواطنين، للتواصل معهم وتلقي الشكاوى والمقترحات فيما يخص تطوير القاهرة الخديويةوأضاف «عبد التواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن هدف المحافظة جعل القاهرة العاصمة مقصد سياحي عالمي وملتقى للفكر والثقافة.وأكد أن هناك اجتماعا دوريا إسبوعيًا يعقد مع التخطيط الحضاري لمتابعة عمليات التطوير في جميع أنحاء القاهرة، مضيفًا أنه من المنتظر الانتهاء من التطوير في أقرب وقت ممكن.
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