بالفيديو.. لحظة وصول 785 مهاجرا غير شرعي إلى السواحل الإيطالية

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لحظة وصول 785 مهاجرا غير شرعي إلى سواحل سيسيليا الإيطالية

وتمكنت قوات البحرية الليبية «دورية تابعة لنقطة مصفاة الزاوية لحرس السواحل»، من إنقاذ 437 مهاجرًا غير شرعي من الغرق من جنسيات أفريقية على متن 4 قوارب شمال مدينة صبراتة.