أكد الرائد أحمد نور الدين، مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، وجود كثافات مرورية معتادة على الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة أنه أول الأسبوع وعودة المواطنين إلى أعمالهم

وأوضح «نور الدين»، خلال لقائه بفضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن الكثافات المرورية تتركز في مناطق الدائري وأعلى المريوطية المتجه لمنزل المنيب، بالإضافة إلى كوبرى 6 أكتوبر.وأضاف أن الإدارة تلقت إخطارا بتعطل سيارة نقل أسفل محور الشهيد، مما تسبب في وجود كثافات مرورية، وعلى الفور تم سحب السيارة وإعادة الحركة المرورية.