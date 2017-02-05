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بالفيديو.. مواطنات عن عام المرأة: الست عمود المجتمع
05
فبراير
2017
09:44 AM
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يجعل 2017 عامًا للمرأة المصرية؛ لأنها نجحت في إثبات ذاتها في جميع مجالات العلوم والفن والأدب والبحث العلمى والإدارة وغيرها، كما شاركت الرجل في المزيد من المناصب القيادية لتثبت جدارتها ليس فقط كزوجة وأم لكن أيضًا على المستوى المهني، باختصار هي نصف المجتمعرصدت عدسة |فيتو| ما تتمناه المرأة المصرية في عامها 2017، وجاءت ردودهن كالتالي:قالت إحدى المواطنات، |بمناسبة عام المرأة أنا بتمنى ربنا يصلح حال البلد، والمرأة تبقى كويسة وتاخد كل حقوقها|.وأوضحت أخرى، نظرًا لعدم اكتمال حقوق المرأة في مصر قائلة: |أتمنى المرأة تاخد حقوقها كاملة وبالذات في مصر مش بناخد حقنا كامل زي أي دولة عربية مش هاقول دولة أجنبية|.وأضافت فتاة: |أنا بتمنى الناس تفكر بشكل واع ومتحضر ودماغنا تتفتح أكتر من كده، ولازم نراعي حقوق المرأة ونحترمها علشان هي عمود المجتمع|.واختتمت إحدى المواطنات: |الناس لازم تحس بالمرأة علشان هي بتتعب جدًا في الشغل، والأولاد والبيت علشان كده حرام|.
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