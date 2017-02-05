بالفيديو.. احتفالية مصر للطيران مع الجماهير قبل السفر للجابون

أقامت شركة مصر للطيران احتفالية أمام الصالة الموسمية، وذلك للجماهير المسافرة إلى الجابون لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الأفريقية

يذكر أن شركة مصر للطيران تسير اليوم 4 رحلات خاصة لنقل 1000 مشجع إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات.