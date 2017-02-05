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بالفيديو.. احتفالية مصر للطيران مع الجماهير قبل السفر للجابون
05
فبراير
2017
09:44 AM
أقامت شركة مصر للطيران احتفالية أمام الصالة الموسمية، وذلك للجماهير المسافرة إلى الجابون لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الأفريقيةيذكر أن شركة مصر للطيران تسير اليوم 4 رحلات خاصة لنقل 1000 مشجع إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل لمؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات.
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