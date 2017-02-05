بكت متصلة تدعى «ندى» من القاهرة على الهواء قائلة: «أقسم بالله عيالي الـثلاثة نايمين من غير عشاء»

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم» موجهة نداءها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: «ياريس هي دي أخرتنا نطلع نتسول على القنوات الفضائية كدة ياريس؟.. زوجي أرزقي بيشتغل يوم و10 أيام بدون شغل، وكل يوم بضرب ولادي بدون سبب علشان بيقولولي عايزين ناكل عايزين نجيب حاجة وأقولهم مفيش، والله بقالي يومين ما أكلت، والله بناكل بالسلف والدين».وتابعت: «كل يوم أقول يارب، والله مدفعتش مصاريف الدراسة بتاعت عيالي الثلاثة حتى الآن ومتبهدلين في التعليم والصحة وفي كل حاجة».