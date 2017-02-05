قالت مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة |يونسكو|: إنها شعرت بفخر شديد بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لها، كما أنها تلقت عدة مكالمات من شباب مصر لدعمها

وأضافت خلال لقائها في برنامج |مساء دي إم سي|، المذاع على قناة |دي إم سي|، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار يقوم بدور كبير في حماية التراث الإنساني، ومصر تستحق رئاسة اليونسكو.