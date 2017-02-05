طالب رضا رفاعي الحماحمي، لواء شرطة بالمعاش، والد المشتبه فيه بالهجوم على متحف اللوفر، السلطات الفرنسية بمحاكمة الشرطي الذي أطلق النار على نجله «عبد الله»

وقال خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «ابني برئ، وعلى السلطات الفرنسية البحث عن تمثيلية مختلفة لإلصاق التهمة بنجلي فالتمثيلية التي يتم ترديدها بايخة وغير محبوكة من قبل السلطات الفرنسية، لأنه ليس من المعقول مرور ساطورين من 3 بوابات إلكترونية بدون الكشف عنهم».وأضاف الحماحمي: «لدي 4 أبناء أصغرهم عبد الله وأكبرهم محمد ويعمل في إحدى الدول العربية والثالث ضابط بالأمن المركزي، والرابع يعمل في إحدى الجهات السيادية، ولم أربِ أبنائي على الأعمال الإرهابية، وربيتهم على الوطنية وحب البلاد والإسلام الوسطي».وكان رجل أمن فرنسي أطلق النار على شاب مصري وأصابه بجروح خطيرة بادعاء محاولته الاعتداء عليه بساطور، صباح الجمعة الماضي، قرب متحف اللوفر في باريس.