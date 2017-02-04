أجهش الإعلامي محمد الغيطي في البكاء، على الهواء، بسبب مرضى السرطان

وقال، خلال برنامج «صح النوم»، المذاع على فضائية «LTC»: إن مريض السرطان في حاجة لمن يعطف عليه؛ لتخفيف الألم عنه.وأضاف: «كل مريض هو أقوى من السرطان، فألم مرض السرطان ليس له شبيه، وقد يكون المريض يتمنى الموت؛ لإخفاء ألمه عن كل من حوله».