قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا: إنه لن يترشح لأي منصب سياسي في مصر، وأنه عندما عاد قبل الثورة في مصر، لم يكن في نيته أي طموح لرئاسة مصر

وأضاف، خلال لقائه في الجزء الخامس من حواره مع برنامج «وفي رواية أخرى» على التليفزيون العربي: إن سنه لا يسمح للتفكير في ذلك. متابعا: «أنا أريد فقط أن أساعد الشباب، وأطالبهم بتكوين حزب سياسي». واستكمل: «عودتي لمصر ممكنة، ممكن أرجع بكرا، لكن خروجي منها كان بسبب جو قائم على الاستقطاب، وحسيت إني أسبح ضد التيار، وسأساعد مصر إذا طلبت مني».