قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا: إن الثورة السورية اختطفت من قوى عالمية وإقليمية، والوضع الآن أسوأ مما كان منذ 5 سنوات، والشعب السوري هو من دفع الثمن، وقتل 300 ألف، وتم تهجير الملايين

وأضاف البرادعي، في الجزء الخامس من حواره مع برنامج «وفي رواية أخرى» على التليفزيون العربي: «لأجل ذلك بقول يا إخوانا بادروا للإصلاح، لأنه عندما تقوم الثورات تبعاتها ثقيلة وفادحة».وأكد البرادعي: إن كل الأطراف تخسر من الاقتتال الأهلي. قائلًا: «مين كسبان في ليبيا النهاردة؟ مين كسبان في سوريا؟ في اليمن؟ كله خسران، مقدرش أقول حد كسبان. النهاردة لو رجعت سوريا هتبقى رجعت إيه؟» مشيرًا إلى أن الحكم المستبد يؤدي لتفجير الوطن.وعن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإيران، قال البرادعي: إنه يراها خلافات إقليمية، وصراعًا على النفوذ، محذرًا من إعطائها صبغة دينية؛ لأن هذا يؤدي لتحريف الدين، وتأجيج الصراع. مضيفا: «يعني إيه شيعة وسنة؟ مقدرش أكفر ده أو ده. دول مسلمين بيصلوا زي بعض، ودول مسلمين بيحجو معايا وبيصلو زيي».ودعا «البرادعي» إلى احترام حرية العقائد والممارسات الدينية، والتركيز على القيم المشتركة مثل التسامح والمحبة. مضيفًا: «أنت تعبد ربنا بالشكل الذي تريده، وأنا ليس لي علاقة بك، وأحترم حياتك الخاصة وحريتك، وتحترم خصوصيتي وحريتي، لكن لو أنا لسه في مرحلة إني هاقضي عليك سواء كسني أو كشيعي، يبقى ولله الحمد قضينا على العالم العربي».