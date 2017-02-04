أكد حازم الهواري، رئيس بعثة المنتخب الوطني بالجابون، أنه لن يخلع بدلة البطولات الشهيرة بـ|البدلة السحرية|، إلا بعد تحقيق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون غدًا

وأضاف الهواري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |هنا العاصمة|، المذاع على قناة |CBC|، تقديم لميس الحديدي، أن لاعبي المنتخب الوطني لن يخيفها عضلات لاعبي المنتخب الكاميروني، مشيرًا إلى أن لاعبي المنتخب يتمتعون بالروح العالية والقتال والوطنية. وأشار إلى أن عودة محمد النني من الإصابة سيكون له دور إيجابي في تعزيز قدرات المنتخب الوطني أمام الكاميرون، موضحًا أن المدير الفني للمنتخب الوطني يأمل في كسر سوء الحظ الذي لازمه في معظم النهائيات التي خاضها مع جميع الفرق التي أشرف على تدريبها.