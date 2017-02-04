نفى الدكتور إبراهيم جمعة، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس صحة ما تردد عن إحالة الشيخ محمد عزت للتحقيق لأنه غير معين بالوزارة

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة » تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع على فضائية «المحور»، أنه ليس ضد الكابتن عصام الحضرى، حارس مرمى المنتخب الوطنى، لافتا: أنا كنت كابتن فريق الفيوم لمدة عامين».وأوضح أن توحيد الخطبة الموحدة هو أحد إنجازات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدا أن الخروج عن سياق الخطبة الموحدة سيتم معاقبته وهو أحد الأمور التي شدد عليها وزير الأوقاف.وكانت أوقاف السويس قررت إحالة الشيخ محمد عزت للتحقيق مع وقف تصريح الخطابة الخاص به، وعدم التعامل معه نهائيا في خطب الجمعة في مساجد السويس.