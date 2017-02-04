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البرادعي: الثورة لم تحكم وأهدافها مؤجلة ومطلوب صيغة للتعايش
04
فبراير
2017
21:47 PM
دعا الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية سابقا، كافة قوى المجتمع المصري إلى إيجاد وسيلة للتعايش سويا، قائلا: «هذا ليس طلبا غريبا، فلابد أن نراجع أنفسنا، ونفهم أنه ولا أنا هقضي على الآخر، ولا الآخر هيقضي عليا، وهنستمر في عملية اقتتال، والجميع هيخسر»وقال البرادعي، في الجزء الخامس من حواره، مع برنامج «وفي رواية أخرى»، على التليفزيون العربي: إنه بعد مرور 6 سنوات على ثورة 25 يناير، لم تستطع مصر أن تصل إلى الوضع الذي كانت تحلم به وتتمناه. مشيرا إلى أن أكثر ما يثير إزعاجه هي حالة الاستقطاب المستمرة بالمجتمع المصري.وأضاف نائب رئيس الجمهورية سابقا: إن مصر الآن قائمة على الخوف وليس الحلم، فالثورة بدأت بحلم، واليوم الشعب يعيش على الخوف من عدم توافر الغذاء والدواء، مطالبا بـ«وقفة ليراجع الجميع أين نقف الآن».ووجه البرادعي نداءه قائلًا: «نحن تجاوزنا مرحلة اللوم، وعلى الفئات الأربعة المُكونة للمجتمع، سواء أجزاء النظام القديم، والشباب والقوى المدنية، والقوى الإسلامية، والمؤسسة الأمنية أو القوات المسلحة، يعني كل القوى التي تولت إدارة الدولة من 2010، عليهم أن يجدوا وسيلة للتعايش مع بعضهم زي كل الناس».وأشار البرادعي إلى أن الثورة بعد 6 أعوام، لم تحقق أهدافها، متابعا: «الثورة لم تحكم ولا أهدافها تحققت، حتى لما قلنا مش مهم نحكم ونسيب المجلس العسكري يحكم، ويبدأ تحقيق أهداف الثورة لم يحدث، ولا مع الرئيس مرسي حصل، وما زلنا في مرحلة استقطاب، ومازلنا نشهد غياب الحرية، عندما نجد الشباب في السجون، نتيجة قوانين قمعية، وأشخاص أعرفهم شخصيا يختفون قسريا».
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