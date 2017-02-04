تعهدت الإعلامية لميس الحديدي، بالرقص على الهواء في حال حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الكاميروني في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون غدًا

وأشارت لميس، خلال برنامجها|هنا العاصمة|، المذاع على قناة |CBC|: إلى أن لاعبي المنتخب المصري قادرون على تحقيق الفوز على المنتخب الكاميروني والعودة بالبطولة الأفريقية الثامنة، لافتة إلى أن لاعبي المنتخب يمتلكون الروح العالية والقتال، ما يؤهلهم على تحقيق النصر وإسعاد الشعب المصري.