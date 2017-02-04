أكد ياسر محمد، المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس: إن رئيس نادي الزمالك الأسبق، تبرع بمبلغ 250 ألف جنيه؛ لدعم رحلات المشجعين وسفرهم لمؤازرة المنتخب الوطني، بنهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون غدًا

وأشار ياسر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، إلى أنه سيتم إرسال شيك المبلغ لمقر مكتب وزير الشباب والرياضة، في تمام الساعة الـ 9 صباحا.