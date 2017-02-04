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ممدوح عباس يتبرع بـ 250 ألف جنيه لسفر المشجعين للجابون
04
فبراير
2017
21:47 PM
أكد ياسر محمد، المستشار القانوني لرجل الأعمال ممدوح عباس: إن رئيس نادي الزمالك الأسبق، تبرع بمبلغ 250 ألف جنيه؛ لدعم رحلات المشجعين وسفرهم لمؤازرة المنتخب الوطني، بنهائي كأس الأمم الأفريقية بالجابون غدًاوأشار ياسر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، إلى أنه سيتم إرسال شيك المبلغ لمقر مكتب وزير الشباب والرياضة، في تمام الساعة الـ 9 صباحا.
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