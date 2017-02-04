قال ياسر رضا، السفير المصري بواشنطن، إن مصر يجب أن تكون جاهزة للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتا إلى أنها لا تحتاج شهادة حسن سير وسلوك من أحد

وأضاف خلال لقاء حصرى لفضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر دولة كبيرة عادت لدورها الريادي ولديها من القوة والقدرة لتكون محط أنظار العالم.وأوضح أنه لا توجد دولة تملك القدرة على منازعة مصر على دورها العالمي والمحلي، والتاريخ يؤكد ذلك، لافتا إلى أن مصر الآن في مرحلة تستطيع اتخاذ قراراتها بقوة.وأكد أن مصر كانت دائما في الخطوط الأمامية لمواجهة الإرهاب، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع اتخاذ قرارات لم يستطيع أحد قبله الإقدام عليها.