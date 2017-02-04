توقع الكابتن حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق، فوز المنتخب الوطنى بنهائي بطولة الأمم الأفريقية غدا

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الروح المعنوية عند اللاعبين ستلعب دورا كبيرا في هزيمة الكاميرون، لأنها السبب الرئيسي في كافة المباريات السابقة.وقال: «أنا فضلت مقابلة الكاميرون في النهائي على غانا»، مطالبا المدير الفنى للمنتخب «كوبر»، بإصدار تعليماته للاعبين بالتأمين الدفاعي جيدا أمام الكاميرون، مؤكدا أن الجماهير المصرية تنتظر الأداء الممتع للمنتخب أمام الكاميرون.