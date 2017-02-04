قالت فتحية الحضري، والدة عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني: إن نجلها دائم الاتصال بها قبل كل مباريات المنتخب، لافتة إلى أن الحضري يطلب منها الدعاء له ولزملائه في المنتخب

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش |بدعي لابني وزمايله ربنا ينصرهم ويحبب فيهم خلقه.. ورجوع ابني للأهلي بتاع ربنا ولو رايد ربنا هيرجع|.وأشارت إلى أنها تشاهد جميع مباريات المنتخب الوطني بمفردها، لافتة إلى أنها لا تستطيع السيطرة على أعصابها أثناء مشاهدتها لمباريات نجلها.