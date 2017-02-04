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الكنيسي: الإعلام الخاص وراء حملة تشويه ماسبيرو
04
فبراير
2017
18:47 PM
قال الإعلامي حمدي الكنيسي، إن ماسبيرو يمتلك 3 آلاف فدان وموارد مالية كبيرة يمكن استثمارها بشكل أفضل، لافتًا إلى أن هيكلة ماسبيرو أصبحت كلمة سيئة السمعةوأوضح الكنيسي، خلال لقائه ببرنامج |صالة التحرير|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم عزة مصطفى: أن ماسبيرو شكل مؤخرًا لجنة لتقييم أداء العاملين ومحتوى البرامج، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تساهم اللجنة في الارتقاء بجودة المادة الإعلامية بماسبيرو.وأشار: إلى أن الإعلام الخاص هوايته تشويه صورة ماسبيرو، لافتًا إلى أن بعض الإعلاميين تسببوا في عدم خروج نقابة الإعلاميين للنور.
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