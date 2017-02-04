زعمت الفنانة ميار الببلاوى، أن الملائكة نزلت على والدها في ليلة 27 رمضان أثناء أدائه الصلاة في الحرم المكي

وقالت خلال برنامج «جراب حواء » المذاع على فضائية «LTC»: «كنا نؤدي مناسك عمرة رمضان، في إحدى السنوات، وبعد انتهاء الصلاة أخبرني والدى أنا ووالدتي أنه أثناء انتهائه من الصلاة لسماع القرآن انتابته حالة من الأرق، فقال إيه الزحمة دى؟، فرد عليه الشخص الجالس بجواره وقال له: يا أخى اهدأ لقد نزلنا من السماء لسماع القرآن وأنت تتأفف».وتابعت: «انتابت والدي فرحة عارمة وهلل قائلا: أنا شوفت الملائكة».