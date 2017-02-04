عقب الشيخ خالد الجندي أحد علماء الأزهر على وقف إمام مسجد بالسويس طالب الشباب بالاقتداء بعصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، في خطبة الجمعة

وقال الجندي: «هناك أمرين، الأول خاص بتنفيذ القانون الإداري الذي تنظمه الدولة، والثاني يختص بظاهرة شخصية عصام الحضرى الصديق الشخصي والذي يعتبر خارقا لقوانين الطبيعة ونفتخر به، ونتمنى نشوف أولادنا بهذه الروح البطولية».وأكد «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن |الحضرى| نموذج للرجولة والتحدي، مضيفًا: «أنا خايف من وجهة نظر كل خطيب يطرحها في الخطبة.. لأن في هذه الحالة يصعب ضبطها».وتابع: «الخطيب لو خصص الخطبة للسيسي، كان سيتم اتخاذ نفس الإجراء ضده.. فالمنابر لم تنشأ من أجل طرح وجهات النظر».