عرضت فضائية «On live»، السيرة الذاتية لعالم الجغرافيا جمال حمدان، في ذكرى ميلاده 4 فبراير 1928

جمال حمدان، «4 فبراير 1928م - 17 أبريل 1993م»، أحد أعلام الجغرافيا المصريين، اسمه بالكامل جمال محمود صالح حمدان، ولد في قرية ناي بمحافظة القليوبية.وحظي جمال حمدان بالتكريم داخل مصر وخارجها، وعرضت عليه كثير من المناصب الكبيرة في مصر وخارجها لكنه اعتذر عنها جميعًا مفضلًا التفرغ للبحث العلمي.عثر على جثته والنصف الأسفل منها محروقًا، واعتقد الجميع أن «حمدان» مات متأثرًا بالحروق، ولكن د. يوسف الجندي مفتش الصحة بالجيزة أثبت في تقريره أن الفقيد لم يمت مختنقًا بالغاز، كما أن الحروق ليست سببًا في وفاته، لأنها لم تصل لدرجة أحداث الوفاة.