قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إنه لا يمكن التقليل من المشكلة التي حدثت بسبب انقطاع المياه عن محافظة الجيزة لمدة 48 ساعة، موضحًا أن ذلك كان بسبب أعمال حفر خط المترو الجديد، حيث تم العثور على مواسير تتعارض مع مسار خط المترو، وتم تكليف إحدى الشركات بتحويل خط مواسير المياه

وأضاف «رسلان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع على فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن المقاول هو من حدد فترة 24 ساعة لانتهاء الأعمال، ولكن حدثت مشكلة أثناء الحفر مما استدعى الشركة القابضة للمياه بالاستعانة بفنيين وتكملة العمل، موضحًا أن قرار الاستعانة بشركة مقاولات لإنهاء الأعمال اتخذته هيئة مترو الأنفاق.وأشار إلى شركة مترو الأنفاق المسئولة عن هذه المشكلة، وسيتم فتح تحقيق في الأمر لمحاسبة المقصرين.