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بالفيديو.. أغرب ردود الشباب عن جنسية زوجة المستقبل
04
فبراير
2017
09:44 AM
يأمل العديد من الأشخاص الارتباط بشخص من خارج دولتهم أو هناك من يتزوج من دولة أخرى، نظرا لظروف سفره أو ظروف أخرى تحتم عليه ذلكوهناك بعض المصريين الذين يعتقدون أن الزواج من امرأة أخرى خارج دولتهم أفضل من الموجودين داخل مصر من حيث حسن المظهر والجمال.وسألت |فيتو| الشباب عن رأيهم في الزواج من امرأة أخرى خارج دولتهم وجاءت الردود على النحو التالي:قال أحدهم: |أحبها أن تكون لبنانية الجنسية لأنها أفضل كشكل وطريقة تعامل|، وقال آخر |أفضل السورية لأن المسلسلات السورية أثرت علينا|. ولكن هناك بعض الآراء الأخري حيث قال أحد الأشخاص: |أفضل المصرية لأنه لو متجوزتهاش هسيبها لمين|: وقالت أخرى |أفضل المصري لأنه شهم وجدع ويخاف على الناس اللي معاه|.
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