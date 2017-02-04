لا يمكن لإنسان أن يحيا بلا أمل يبقيه على قيد الحياة، ويعطيه مزيدا من التفاؤل ويجعله قادرا على الاستمرار في معيشته رغم ما يعانيه من متاعب

في هذا السياق سألت |فيتو| المواطنين عن ما تبقى لهم من أمل، وما يأملون في تغييره، وتباينت ردود الشارع، وفي حين قال «محمد»: |الحاجة الوحيدة اللي لسه عندي فيها أمل هي المنتخب المصري والكورة وبوجه عام، واللي نفسي يتغير التعليم|.وأضاف «مصطفى»: |الصراحة مبقاش عندي أمل في حاجة خالص، ونفسي حال البلد يتغير للأحسن|.