قال المطرب هشام عباس، إنه بدأ العمل في ألبومه الجديد بالاشتراك مع الفنان حمدي الشاعري، مؤكدًا أن الألبوم سيحمل اسم |لامو لوم|

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي|، تقديم عمرو أديب: |حميد راجع معايا قريبا وهنعمل حاجة جميلة، زي أغنيتنا زمان، عيني|، مشيرا إلى أن ابتعاده عن الساحة الفنية جاء بسبب الكوارث التي كانت تمر بها مصر خلال الفترة الماضية.