اخبار مصر
-
رياضة
- نشرة فيتو الرياضية.. وأبرزها: فرحة المنتخب بعد تعافي النني وعبد الشافي
- باسم مرسي لمنتقديه: لعبت مع المنتخب بعد وفاة والدي بيوم
- «روما» يطرح استفتاء عن عودة محمد صلاح متوجا بكأس أفريقيا
- مواجهة خارج المستطيل ورقم سلبي للفراعنة.. في أبرز أرقام المربع الذهبي
- كونتي: كوستا لن يرحل عن تشيلسي
- بالصور.. تدريبات قدامى الأهلي والزمالك قبل لقاء شرم الشيخ
- أبو ريدة: وزير الرياضة يتوجه إلى الجابون مساء الأحد
- بالصور.. الننى وعبد الشافى يشاركان في مران الفراعنة استعدادا للأسود
- الحضري يتحدى «البرد» للمشاركة في نهائى كأس الأمم الأفريقية
- سام مرسي يتصدر مجلة ويجان بعد اختياره أفضل لاعب في يناير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. هشام عباس: «دويتو» مع حميد الشاعري في الطريق
03
فبراير
2017
23:46 PM
قال المطرب هشام عباس، إنه بدأ العمل في ألبومه الجديد بالاشتراك مع الفنان حمدي الشاعري، مؤكدًا أن الألبوم سيحمل اسم |لامو لوم|وأضاف خلال لقائه ببرنامج |كل يوم جمعة|، المذاع على قناة |أون إي|، تقديم عمرو أديب: |حميد راجع معايا قريبا وهنعمل حاجة جميلة، زي أغنيتنا زمان، عيني|، مشيرا إلى أن ابتعاده عن الساحة الفنية جاء بسبب الكوارث التي كانت تمر بها مصر خلال الفترة الماضية.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. هشام عباس: «دويتو» مع حميد الشاعري في الطريق
بالفيديو.. مواطنون عن زيارة الآثار: اتصورت جنب أبو الهول
كل يوم جمعة: أغنية فدائي .. بصوت النجم هشام عباس
كل يوم جمعة: هشام عباس يكشف كواليس أغنية ناري نارية وسر حبه للأغاني الهندية
كل يوم جمعة - أغنية ناري نارين .. النجم هشام عباس
عمرو اديب لـ هشام عباس: فى حد قالك روح ياابنى انت متنفعش تغني ؟
كل يوم جمعة - هشام عباس : انا المفروض مكنتش ادخل هندسة .. خلصتها براحتى خالص
كل يوم جمعة - عودة حميد الشاعري فى دويتو مع هشام عباس
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع