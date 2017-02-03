هاجم الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تصريحاته التي يهاجم فيها المسلمين، قائلا: |أين كلامك عن الإرهاب الصهيوني، هل تعرف كم قتل الصهاينة من المسلمين؟|

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |قصر الكلام|، المذاع على قناة |النهار|، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن أكثر الذين قتلوا من المسلمين كانوا على يد الصهاينة والأوروبين، متابعا: |هل يقدر أن يتكلم عن الذين في بلاده وساعدوا هؤلاء الإرهابيين الذين ينتسبون للإسلام؟