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بالفيديو.. الجفري يهاجم دونالد ترامب: «أين كلامك عن الصهاينة»
03
فبراير
2017
21:46 PM
هاجم الحبيب على الجفري، الداعية الإسلامي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب تصريحاته التي يهاجم فيها المسلمين، قائلا: |أين كلامك عن الإرهاب الصهيوني، هل تعرف كم قتل الصهاينة من المسلمين؟|وأضاف خلال لقائه ببرنامج |قصر الكلام|، المذاع على قناة |النهار|، تقديم الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، أن أكثر الذين قتلوا من المسلمين كانوا على يد الصهاينة والأوروبين، متابعا: |هل يقدر أن يتكلم عن الذين في بلاده وساعدوا هؤلاء الإرهابيين الذين ينتسبون للإسلام؟
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