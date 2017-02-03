قال أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إن الجهاز يواصل جمع معلوماته في المرحلة الأولى من التعداد السكاني، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستكون لحصر مكونات المباني من وحدات سكنية وغير سكنية، وتستمر لمدة 40 يوما

وأضاف الجندي خلال مداخلة هاتفية للإعلامي تامر أمين ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، أن المواطنين يجب أن يدركوا أهمية التعداد السكانى، متابعا: |القانون يلزم المواطن بالإدلاء ببياناته ويلزم الجهاز بالحفاظ على سريتها، فبعض المناطق لا تعطي أسماء زوجاتهم، لكن يجب أن يعلموا أن أي أحد بالجهاز يسرب أي معلومات شخصية عن أحد يواجه بالحبس 6 أشهر|.