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بالفيديو.. نجيب جبرائيل لمفيد فوزي: «كفاية واقعد في البيت»
03
فبراير
2017
20:47 PM
طالب الدكتور نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، الإعلامي مفيد فوزي، بالجلوس في بيته والاكتفاء بهذا القدر من الظهور الإعلاميوأضاف خلال لقائه ببرنامج |كرسي الاعتراض|، المذاع على قناة |المحور|، أن التصريحات الأخيرة للإعلامي مفيد فوزي لم تعجبه، وقللت من قدره، متابعا: |يكفي هذا القدر، وهو راجل محترم وله تاريخ |. كان الإعلامي مفيد فوزي، شن هجوما حادا على الشيخ متولي الشعراوي، وقال إنه مهد الطريق للفكر المتطرف.
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