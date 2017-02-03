طالب الدكتور نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، الإعلامي مفيد فوزي، بالجلوس في بيته والاكتفاء بهذا القدر من الظهور الإعلامي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |كرسي الاعتراض|، المذاع على قناة |المحور|، أن التصريحات الأخيرة للإعلامي مفيد فوزي لم تعجبه، وقللت من قدره، متابعا: |يكفي هذا القدر، وهو راجل محترم وله تاريخ |. كان الإعلامي مفيد فوزي، شن هجوما حادا على الشيخ متولي الشعراوي، وقال إنه مهد الطريق للفكر المتطرف.