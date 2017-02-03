قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب: إن المصريين يطالبون مجلس النواب الحالي بحل المشكلات المتراكمة منذ أكثر من 30 عاما، مشيرا إلى أن مجلس النواب يتفق مع الحكومة في ضرورة حل المشكلة الاقتصادية جذريا بدون مسكنات

وأضاف خلال لقائه ببرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، أن الحكومة لم تستطع حتى الآن وضع الضوابط اللازمة لتوصيل الدعم لمستحقيه.وتابع:|لا توجد توجيهات لمجلس النواب بمنع الأعضاء من استجواب الحكومة، والتعديل الوزاري المرتقب جاء نتيجة لضغط مجلس النواب على الحكومة|.