تحل اليوم الذكري الأولى لرحيل أسطورة التعليق الرياضي محمود بكر الذي تميز بالحياد، وأسلوبه المضحك في التعليق على المباريات، باستخدام كلمات شعبية وسهلة على الجماهير

ولد محمود بكر في الرابع من يونيو عام 1944، وشارك ضمن صفوف نادي الأوليمبي السكندري والمنتخب الوطني بفترة الستينيات، وانضم لصفوف الجيش المصري عقب نكسة 1967 ووصل لرتبة عقيد، وكان السبب في اكتشاف كل من أحمد الكاس وطارق العشري عندما عمل في قطاع الناشئين.وكانت أهم تعليقاته على المباريات: |عدالة السماء تنزل على ستاد باليرمو| عقب إحراز مجدي عبد الغني لهدف التعادل أمام هولندا في كأس العالم.ونستعرض أهم التعليقات المضحكة له على مر تاريخه في التعليق.