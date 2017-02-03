قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: إن رسالة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، مبنية على عقل غارق في الصدام واختزال الإسلام في نفسه

وأضاف خلال برنامجه |رؤى|، المذاع على قناة |دي إم سي|، أن فكر حسن البنا يعتمد على ضرورة صدام المسلمين مع الناس، وعرض |الأزهري| مقالا لحسن البنا تحت عنوان |خطوتنا الثانية| في مجلة النذير، موضحا فيه هذه الأمور التي وردت على لسان حسن البنا.