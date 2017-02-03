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بالفيديو.. على ربيع ضيف صاحبة السعادة.. الاثنين
03
فبراير
2017
18:47 PM
يحل الفنان الشاب على ربيع، ضيفا على برنامج |صاحبة السعادة|، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة سي بي سيومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة 11 مساء، وتدور الحلقة عن بدايات الفنان الشاب وطفولته.
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