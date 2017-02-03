يحل الفنان الشاب على ربيع، ضيفا على برنامج |صاحبة السعادة|، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة سي بي سي

ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة 11 مساء، وتدور الحلقة عن بدايات الفنان الشاب وطفولته.