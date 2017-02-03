داعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الإعلامي القطري محمد سعدون الكواري عقب أحد اللقاءات الودية بينهما بدولة قطر

ونشر أبوتريكة فيديو خاص يجمعهما عقب الودية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يهنئ من خلاله سعدون بفوزه الأول والوحيد أمامه في مداعبة مضحكة بينهما توضح مدى السعادة التي يعيشها تريكة.يذكر أن أبوتريكة متواجد بدولة قطر حاليا لتعاقده مع قناة الجزيرة لتحليل كأس الأمم الأفريقية.