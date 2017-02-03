قال الدكتور |شوقي علام| مفتي الديار المصرية، إن ناشري فوضى الفتاوى قرأوا بعض الكتب ونصبوا أنفسهم متحدثين عن رب العالمين، مضيفًا أن فوضى الفتاوى يجب أن تتوقف، حيث إنها تمثل خطرًا على المجتمع

وأشار مفتي الجمهوري، خلال لقائه ببرنامج |حوار المفتي|، المذاع على قناة |ON Live|: إلى أن ممارسة الفتوى لها أسس مختلفة عن المجال النظري، لافتًا إلى أن غير المؤهلين للفتوى كانوا سببًا في خراب المجتمعات بأقوالهم الباطلة.