قال الدكتور |شوقي علام| مفتي الديار المصرية: إن فوضى الفتاوى سببها عدم ثقافة المتصدرين لمشهد الحل والحرمة، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون من يتصدر الفتوى مؤهل علميًا لذلك

وأوضح خلال لقائه ببرنامج |حوار المفتي|، المذاع على قناة |ON Live|، أن المفتي دوره ينحصر في بيان الحكم الشرعي ويخبر به عما استنبطه من أدلة الشرع، لافتًا إلى أن المفتي لا يحلل ولا يحرم، حيث يبين فقط حكم ما يأتيه من أسئلة، مسترشدًا بقول الحق عز وجل في كتابه الكريم:|ولَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ|.