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بالفيديو.. جولة ترفيهية للاعبى المنتخب بشواطئ العاصمة الجابونية
03
فبراير
2017
16:45 PM
منح الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، لاعبى الفريق ساعة كاملة صباح اليوم قبل صلاة الجمعة، للقيام بجولة ترفيهية على شواطئ المحيط الأطلسى المطلة على فندق إقامة البعثة المصريةواستغل بعض لاعبى المنتخب هذه الجولة في القيام ببعض التدريبات الترفيهية على شاطئ المحيط مثل تدريبات الجرى والإحماء، فيما فضلت مجموعة أخرى الجلوس والاستمتاع بالجو اللطيف ونسمات الهواء.ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة الكاميرون مساء الأحد المقبل، في مباراة الدور النهائى لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالجابون.
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