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وزير الأوقاف لـ رجال الشرطة: الشهامة والتضحية من أخلاق الفرسان
03
فبراير
2017
12:47 PM
ألقى الدكتور |محمد مختار جمعة| وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بمسجد الرحمن بأكاديمية الشرطة، متحدثًا عن الشهامة والرجولة والنبل والنجدة، لافتًا إلى أن الشهامة من أخلاق الفرسان والتي تقوم على التضحية والفداء ونصرة الضعيف والمظلوم وإغاثة الملهوفويؤدي صلاة الجمعة كلًا من اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية.يذكر أن وزارة الداخلية تحتفل خلال هذه الأيام بعيد الشرطة الـ65.
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