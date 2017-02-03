أكدت الشرطة الفرنسية إغلاق محطات المترو في محيط متحف اللوفر بوسط باريس، بعد ورود معلومات حول شن جماعات إرهابية عمليات بالمنطقة، نقلًا عن قناة العربية

وأكد قائد شرطة باريس أنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المسلح الذي حاول اقتحام متحف اللوفر، موضحًا أنه حاول الاعتداء على رجال الأمن أمام المتحف بسكين وردد عبارة: |الله أكبر|، نقلًا عن قناة |إكسترا نيوز|.وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أطلقت عملية أمنية في محيط متحف اللوفر بحثًا عن إرهابيين، وناشدت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.وكان جندي فرنسي قد أطلق النار على شخص حاول الدخول إلى متحف اللوفر وسط باريس وبحوزته حقيبة مشبوهة.وأوضحت مصادر أمنية فرنسية، إصابة المشتبه به بواقعة متحف اللوفر بجروح خطيرة.