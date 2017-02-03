قال |هلال العبيدي| المحلل السياسي بباريس، إن الشرطة الفرنسية لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن حادث هجوم مسلح على متحف اللوفر

وأكد أن المعلومات الواردة توضح أن الشخص المسلح حاول طعن الجندي بسلاح أبيض في مكان عام بعيدًا عن المتحف.وأشار العبيدي، خلال مداخلة هاتفية لقناة |إكسترا نيوز|، إلى أن عملية الهجوم على الجندي الفرنسي لم تحمل عبارات دينية، موضحًا أنه خلال الساعات القادمة ستخرج وزارة الداخلية الفرنسية ببيان رسمي لكشف ملابسات وتفاصيل القضية.وكان جندي فرنسي أطلق النار على شخص حاول الدخول إلى متحف اللوفر وسط باريس وبحوزته حقيبة مشبوهة.