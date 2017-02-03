عرضت قناة |إكسترا نيوز|، منذ قليل، لقطات مصورة ترصد إغلاق متحف اللوفر بوسط باريس

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أطلقت عملية أمنية في محيط متحف اللوفر بحثًا عن إرهابيين، وناشدت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.وكان جندي فرنسي أطلق النار على شخص حاول الدخول إلى متحف اللوفر وسط باريس وبحوزته حقيبة مشبوهة.وأوضحت مصادر أمنية فرنسية، إصابة المشتبه به بواقعة متحف اللوفر بجروح خطيرة.