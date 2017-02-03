علق المستشار مرتضى منصور، على موقعة الجمل التي وقعت أحداثها خلال عام 2011 إبان ثورة يناير، قائلا: |إن أصحاب الجمال والخيول خرجوا اعتراضا على قرار وزير الآثار ببناء سور حول منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن عناصر جماعة الإخوان كانوا يعتلون أسطح العمارات وأحد قيادات القوات المسلحة طلب من الإخوان إنزالهم

وأضاف خلال لقائه في برنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أن الإخوان لم يجدوا دليلا ضده في قضية موقعة الجمل، وأنهم كانوا يختارون مجموعة من الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة، متابعا: |نحن لم نحرض على الميدان، بل كل من في الميدان بلطجية، والفنان عمرو واكد كان بيعذب المواطنين في الميدان|.