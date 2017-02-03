أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سيتعاقد مع عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، عقب عودته من الجابون؛ ليكون ضمن صفوف نادي الزمالك العام المقبل

وأضاف «منصور»، خلال لقائه في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه أطلق لقب جاميكا على الحضري منذ سنوات، خلال جلسة للتعاقد معه، قائلًا: «قلتله هتمضي معايا أنت والعفاريت اللي بتلعب جنبك، وساعتها ضحك، وجاميكا ده كان عفريت في فيلم «يانا ياخالتي» لمحمد هنيدي ومن هنا جاء اللقب».