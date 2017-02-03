طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعودة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، إلى النادي الأهلي، قائلا: |ليه الأهلي ميرجعوش؟ ليه الغل ده؟|

وأضاف |منصور| خلال لقائه في برنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم الإعلامي أحمد موسى، |عصام الحضري أعطى درسا عظيما في الإصرار وعدم اليأس، وهو دمياطي أصيل مثل كل أبناء دمياط|. وتابع: |لما أطلقت عليه جامايكا كنت بضحك معاه، وأنا كنت هتعاقد معاه، وغالبا سيكون في نادي الزمالك العام المقبل|.