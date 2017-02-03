اخبار مصر
-
رياضة
- انطلاق 7 مواجهات بالجولة الـ19 في مجموعة القاهرة
- (مصر
- الكاميرون تهزم غانا بثنائية وتضرب موعدا مع مصر في نهائي افريقيا
- ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية عقب نصف نهائي البطولة
- تفوق تاريخي للفراعنة على أسود الكاميرون في نهائيات «الكان»
- غضب في الأهلي من قرار وزير الرياضة بعودة الخماسي المستقيل
- كريستيان باسوغوغ أفضل لاعب بمباراة الكاميرون وغانا
- «ساويرس» بعد صعود الكاميرون: «هنكسب إن شاء الله»
- تعرف على الجوائز المالية لـ«بطل» أفريقيا
- (مصر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مرتضى منصور للنادي الأهلي: «رجعوا الحضري وبلاش غل»
03
فبراير
2017
01:45 AM
طالب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعودة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، إلى النادي الأهلي، قائلا: |ليه الأهلي ميرجعوش؟ ليه الغل ده؟|وأضاف |منصور| خلال لقائه في برنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم الإعلامي أحمد موسى، |عصام الحضري أعطى درسا عظيما في الإصرار وعدم اليأس، وهو دمياطي أصيل مثل كل أبناء دمياط|. وتابع: |لما أطلقت عليه جامايكا كنت بضحك معاه، وأنا كنت هتعاقد معاه، وغالبا سيكون في نادي الزمالك العام المقبل|.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
مرتضى منصور للنادي الأهلي: «رجعوا الحضري وبلاش غل»
مرتضى منصور: الجنيه غرق وحجمنا صغر قدام العالم
رئيس الزمالك يرفض لعب مباراة السوبر في الإمارات
«كتابي الأزرق» برنامج جديد يهتم بمشكلات الإدمان
بالفيديو.. تسريب لمهدي عاكف يسب فيه وجدي غنيم
بالفيديو.. الشباب عن أكثر جملة يسمعونها من الأم: مش هتفلح
سيدة أسوان تكشف حقيقة تعدي حرس السيسي عليها.. الأعلى قراءة بـ«توك شو»
بالفيديو..أحمد حسن: "مشوفتش بركات بيخاف من حد زي جوزيه"
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع