انتقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلًا: |الجنيه غرق وحجمنا صغر قدام العالم كله|

وأضاف خلال لقائه في برنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم الإعلامي أحمد موسى: |أن شركات الصرافة تبيع الدولار لأنه غير متوفر بالبنوك، وأنا معرفش البلد بيحصل فيها إيه، لازم تدخل الرئيس لحل هذه الأزمة|.