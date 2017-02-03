أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن مباراة السوبر المصري ستقام في القاهرة بسبب تأخير التأشيرات للاعبي الزمالك، مشيرا إلى أنه يحترم دولة الإمارات إلا أنه لن يلعب المباراة هناك

وأَضاف |منصور| خلال لقائه في برنامج |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، أنه لن يبيع علي جبر لاعب الزمالك، إلا بعرض يليق به وبالنادي، متابعا: |واد جامد وبيعرف يلعب، لكن مش هبيعه إلا بعرض جيد مثل محمود كهرباء وعمر جابر|.