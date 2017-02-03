أعلن الإعلامي أحمد عبدالحافظ عن إذاعة برنامجه «كتابي الأزرق» قريبًا في بث مباشر على قناة «LTC»، مشيرًا إلى أن البرنامج يتم تقديمه بشكل مختلف ويهتم بمناقشة مشكلات الإدمان والمدمنين

وأضاف عبد الحافظ في بيان له: «أن البرنامج تقوم بإنتاجه رائدة الأعمال الدكتورة استيرا الفايد كأول برنامج تليفزيوني هادف من إنتاجها حيث تخصص في مناقشة خطورة الإدمان وأسباب انتشاره والطرق العلاجية المتبعة»، قائلًا: «أن هناك حملة تم إطلاقها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تطالب السلطة التشريعية بتشديد العقوبة على تاجر المخدرات إلى الإعدام والعلاج الإجباري للمتعاطي».